Ultime News

Sport Ottavi

Calcio, andata di Coppa: Melilli – Gymnica Scordia 4 a 3

di Ottavio Gintoli ·
Condividi
Melilli in campo

Finisce 4 a 3 il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Eccellenza tra Melilli e Gymnica Scordia. Partita divertente, seppur subito in salita per i neroverdi che vanno sotto dopo 4 minuti per la rete di Novarrete e all’inizio del secondo tempo subiscono la seconda rete degli ospiti firmata da D’Emanuele.

Il Melilli non ci sta e in pochi minuti trova due reti: Savata e Diaz fanno 2 a 2 ma non è ancora finita perché la Gymnica trova il vantaggio allo scadere con Teimach.

Leonardi trova il pari a recupero inoltrato, poi Palmisano fa 4 a 3.

Ritorno a campi invertiti per decidere chi andrà ai quarti.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

Scopri la redazione

Leggi anche