Calcio, andata di Coppa: Melilli – Gymnica Scordia 4 a 3

Sport · Ottavi

Finisce 4 a 3 il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Eccellenza tra Melilli e Gymnica Scordia. Partita divertente, seppur subito in salita per i neroverdi che vanno sotto dopo 4 minuti per la rete di Novarrete e all’inizio del secondo tempo subiscono la seconda rete degli ospiti firmata da D’Emanuele.

Il Melilli non ci sta e in pochi minuti trova due reti: Savata e Diaz fanno 2 a 2 ma non è ancora finita perché la Gymnica trova il vantaggio allo scadere con Teimach.

Leonardi trova il pari a recupero inoltrato, poi Palmisano fa 4 a 3.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ritorno a campi invertiti per decidere chi andrà ai quarti.