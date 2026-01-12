Calcio, Asd Cassibile corsaro sul campo del Francofonte

Domenica da incorniciare per il Cassibile Fontane Bianche che ha espugnato lo stadio “Morina” di Francofonte. Tre punti d’oro per i biancazzurri impegnati nel girone F di prima categoria che hanno mostrato solidità, determinazione e maturità. Il team di Christian Ricca ha fatto bottino pieno in un campo difficile e contro un avversario di livello, trascinato da una rete per tempo.

La prima, realizzata da Ivan Caldarella con un bolide dalla distanza, la seconda messa a segno dal bomber mai domo Anthony Carrabino, cinico a battere il portiere avversario su assist del neo-arrivato Emanuele Buccheri. Una vittoria che permette al club del presidente Daniele Tiralongo di poter continuare a sognare, mantenendo la testa della classifica a quota 27 punti in coabitazione con Casmenarum Comiso 1962 e la Barrese.

Intanto mercoledì i fari saranno puntati sul ritorno di Coppa Sicilia contro il Comiso. La società permetterà ai tifosi di poter accedere gratuitamente allo stadio, vista la necessità di ribaltare l’1-0 dell’andata.