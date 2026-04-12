Calcio, Atletico Siracusa a valanga sul Villaggio Sant’Agata

Atletico Siracusa a valanga. Il poker di reti al Villaggio Sant’Agata vale la qualificazione alla finale playoff di Seconda Categoria. Tra gli aretusei e la seconda promozione in tre anni adesso c’è solo il Cus Catania, vittorioso 4-2 sul Trinacria nell’altra semifinale, giocata ieri. La gara si disputerà con ogni probabilità sabato prossimo a Viagrande e sarà l’ultimo atto della stagione.

L’Atletico Siracusa proverà a ripetere l’ottima prestazione con cui ieri pomeriggio a Cassibile ha sommerso di reti gli avversari di turno, costretti a raccogliere quattro palloni alle spalle del loro portiere. Cannarella ha sbloccato il risultato in apertura di sfida, poi la squadra del presidente Enrico Abbruzzo ha continuato a premere, sfiorando più volte il raddoppio. L’espulsione di Arcidiacono, nelle file degli ospiti, in avvio di seconda frazione, ha ulteriormente facilitato il compito ai padroni di casa che, nella ripresa, hanno colpito con la doppietta di Casagrande (52’ e 63’) e con la marcatura finale di Pincio. Una vittoria rotonda, mai in discussione, per una squadra che ha dominato la gara.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il tecnico Roberto Regina – I ragazzi hanno fatto tutto ciò che avevo loro chiesto, approcciando nel modo giusto il match. Sin dall’inizio, abbiamo dettato tempi e ritmi, tenendo sempre distanti gli avversari dalla nostra area di rigore e creando più volte, nel primo tempo, i presupposti per il raddoppio. Questo è lo spirito che dovrà contraddistinguerci anche nell’ultima partita, quella che vale un’intera stagione”.

Contento anche il presidente Enrico Abbruzzo: “Complimenti ai ragazzi in campo e allo staff tecnico – le sue parole – per il gioco espresso. E’ stata una vittoria netta, che ha dimostrato ancora una volta le qualità del nostro gruppo. Adesso ci prepariamo per la gara con il Cus Catania. Dovremo avere la stessa fame mostrata contro il Villaggio Sant’Agata”.

Vittoria limpida, che acuisce il rammarico per non aver potuto usufruire dello stadio cittadino. “Avremmo meritato di giocare al “De Simone”, ma il Comune – ha sottolineato il vicepresidente Antonio Rinauro – non ce lo ha permesso. Siamo una squadra siracusana e qualcuno fa finta di non saperlo….”. A seguire il match di ieri anche il direttore generale Santo Motta, il team manager Cristiano Ferreri e il dirigente Riccardo Amico