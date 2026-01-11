Calcio, Atletico Siracusa: altra vittoria in rimonta

Vittoria in rimonta. E non è la prima. Per l’Atletico Siracusa sta diventando ormai un marchio di fabbrica. Dopo il 2-1 di domenica scorsa a Pachino, la squadra aretusea batte con lo stesso punteggio (e dinamiche simili) anche l’Atletico Dream Soccer, ottenendo l’ottavo successo nel campionato di Seconda Categoria. Era già accaduto in altre occasioni durante la prima parte di torneo. A Cassibile, impianto sportivo in cui gli aretusei disputano le gare casalinghe, match dominato dalla squadra allenata da Roberto Regina e Giorgio Colombo. Pur con tante assenze, riesce ad avere la meglio su una compagine che, per 80 minuti, ha coltivato l’idea di portare a casa i tre punti. Negli ultimi 10’ però sono arrivate le due reti che hanno permesso all’Atletico Siracusa di conquistare l’intera posta in palio.

Nella gara valida per la tredicesima giornata, ospiti in vantaggio intorno al 40’ del primo tempo con Bohla. Gol che sa di beffa per la compagine del presidente Enrico Abbruzzo, fino a quel momento padrona del campo ma incapace di finalizzare le tante occasioni create. Nella ripresa, ancora numerose opportunità per andare in gol. Poi all’80 Marino realizza la rete dell’1-1 con un gran diagonale che si infila sotto la traversa. Passano cinque minuti e Di Natale serve a Pincio la palla della vittoria al termine di una bella azione corale.

“Sono soddisfatto per come sono arrivati i tre punti – dice il tecnico Roberto Regina – Come al solito, noi giochiamo, creiamo azioni e teniamo la squadra avversaria nella sua metà campo. Poi però incassiamo gol evitabili come è successo anche ieri. I miei giocatori però si sono rimboccati le maniche per cercare di ribaltare lo 0-1 e nel secondo tempo ci sono riusciti. Voglio sottolineare la prestazione dei ragazzi che hanno sostituito i compagni infortunati senza far pesare la loro assenza e questo grazie alla società che mi ha messo a disposizione una rosa di alto livello”.

Atletico Siracusa sempre secondo in classifica a quota 26 punti insieme al Cus Catania. Al vertice della graduatoria resta il Club Real Sicilia che ha riposato per il ritiro dal campionato della Stella Maris.