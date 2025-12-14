Calcio, Atletico Siracusa vince in trasferta ed è secondo in classifica

L’Atletico Siracusa vince 2-1 sul campo del San Leone e si porta a quota 23 punti dopo 11 partite disputate nel campionato di Seconda Categoria. Successo di forza e ottenuto con autorevolezza da parte di un gruppo che è saputo andare oltre le difficoltà dovute alla ristrettezza numerica. Tanti infatti gli indisponibili nella gara dell’ultima giornata di andata. Marino, in apertura di match, ha portato in vantaggio gli aretusei. Il pari dei padroni di casa, a inizio ripresa, è stato siglato da Lo Presti. Equilibrio durato una manciata di minuti perché Lo Bello, poco prima del quarto d’ora, ha realizzato il gol che ha consentito alla squadra allenata da Roberto Regina e Giorgio Colombo di portare a casa l’intera posta in palio.

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi che – ha detto mister Regina – partita dopo partita stanno crescendo e si stanno divertendo. Vittoria meritata arrivata al termine di una partita in cui abbiamo creato una decina di palle gol. Marino ha sbloccato il risultato e sono contento per lui perché sta gradualmente entrando nei meccanismi di gioco e sta migliorando costantemente. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento e la determinazione che hanno dimostrato anche se c’era qualche assenza. I sostituti non hanno fatto sentire la mancanza di chi è rimasto a Siracusa. Ciò significa che c’è un gruppo unito. Ringrazio la società per avermi messo a disposizione ragazzi con un attaccamento forte maglia. Ci godiamo questi risultati, augurando a tutti buone feste”. Prossima partita il 4 gennaio sul campo del Real Pachino.