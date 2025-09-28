Calcio, Atletico Siracusa: vittoria di forza all’esordio in campionato

Vittoria di forza, vittoria da grande squadra. L’Atletico Siracusa supera in rimonta, sui titoli di coda, il Real Pachino, regalandosi un successo quasi insperato. Al “Tuccitto” di Cassibile finisce 2-1 per la squadra di Roberto Regina, capace di ribaltare gli avversari nei 5 minuti finali. Esordio in campionato con i fuochi d’artificio per gli aretusei, alla loro seconda stagione consecutiva in Seconda Categoria. Protagonista del match, nel bene e male (suo malgrado), l’attaccante Giacomo Bordonali, autore del gol vittoria al 90’ con un imperioso stacco di testa e costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo per espulsione.

Nel primo tempo iniziativa del gioco in mano ai padroni di casa, che sfiorano il gol al 10’ con Marino (tiro alto di poco) e Pincio (grande azione individuale sulla destra e conclusione finale deviata in angolo dal portiere). Al 26’ Bordonali calcia fuori di poco da ottima posizione e al 31’ la palla, su cross da destra di Gibilisco, finisce sulla traversa. Nel finale di tempo ancora Atletico pericoloso prima con lo stesso Bordonali, poi con Pincio, il quale non riesce a superare il portiere dopo una bella combinazione volante con il numero 9.

Primi minuti della ripresa nel segno del Real Pachino, subito pericoloso con il diagonale di Vasile, fuori di poco. Al 12’ ospiti in vantaggio con lo stesso giocatore, che batte il portiere Carrubba con un bel diagonale. Il Real potrebbe raddoppiare a metà tempo ma la traversa dà una mano all’Atletico sul tiro di Vasile. L’allenatore di casa Roberto Regina le prova tutte e la scelta di avanzare Stima in avanti (da difensore centrale) risulta vincente. E’ lui l’autore del gol del pareggio al 39’ su assist di Arena (entrato in campo da poco). Il suo destro dal limite è fuori dalla portata del portiere avversario. Palla in buca d’angolo e gol del pareggio. L’Atletico Siracusa ci crede e Bordonali regala ai suoi la gioia della vittoria. E’ il 90’ quando di testa colpisce con forza e precisione, mandando la sfera in fondo al sacco sugli sviluppi di un angolo di Cutrufo. Gol da attaccante di razza e gioia incontenibile. Nel recupero l’arbitro gli mostra il rosso dopo una scaramuccia con Di Pasquale nella quale però il giocatore di casa non aveva responsabilità. La squadra del presidente Abbruzzo festeggia una vittoria sofferta ma fortemente voluta. Il campionato comincia con i botti.