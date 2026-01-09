Calcio, Ba saluta il Siracusa: ufficiale il passaggio al Cosenza

Il Cosenza Calcio ufficializza l’arrivo di Racine Ba, centrocampista classe 2003, acquisito a titolo definitivo dal Siracusa. Il giocatore senegalese, nato a Saint-Louis il 21 gennaio 2003, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù fino al 30 giugno 2028 e sarà immediatamente a disposizione di mister Buscè.

Ba era arrivato a Siracusa nel gennaio 2025, dopo le esperienze in Serie D con Trapani e Reggina e il percorso formativo nelle giovanili del Como, succedute agli inizi con la Correggese. Con la maglia azzurra ha conquistato la promozione in Serie C, guadagnandosi così l’approdo tra i professionisti, dove ha disputato la prima parte della stagione in corso.

L’operazione si inserisce in una fase di profonda riorganizzazione del Siracusa, che nelle ultime settimane ha già salutato Guadagni, passato al Picerno, Alma, trasferitosi al Barletta (serie D), oltre ai rientri per fine prestito di Kratsev alla Fiorentina e Frosali al Pisa. Non sono stati resi noti i dettagli economici della cessione di Ba – che era stato seguito anche dalla Salernitana – ma è evidente che l’uscita del centrocampista garantisce una boccata d’ossigeno alle casse del club, fondamentale per avviare il mercato in entrata.

Una necessità concreta per il tecnico Turati, che già dalla vittoriosa gara contro la Salernitana al “De Simone” ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all’osso, situazione destinata a peggiorare in vista della trasferta di Monopoli a causa della squalifica di Federico Pacciardi.

E il mercato in uscita del Siracusa potrebbe non essere ancora terminato. Come ribadito dal direttore sportivo Antonello Laneri nel post-partita di domenica, alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio potrebbero cercare nuove soluzioni: tra questi c’è Etienne Catena, finora utilizzato con il contagocce nella prima parte di stagione.