Calcio, brindisi Atletico Siracusa. Vince la finale playoff e festeggia la promozione

Cin-cin Atletico Siracusa. Brinda alla promozione in Prima Categoria la squadra del presidente Enrico Abbruzzo, che domina la finale playoff di Viagrande contro il Cus Catania e festeggia il meritato salto di categoria. Finisce 3-0 per gli aretusei, in gol con Cannarella, Pincio e Pernice. Approccio forte al match degli ospiti, che mettono subito in chiaro le loro intenzioni, attaccando con determinazione e sbloccando il risultato nel primo tempo. Nella ripresa incrementano il bottino, spegnendo ogni velleità di rimonta dei padroni di casa e celebrando la seconda promozione in tre anni.

“Abbiamo realizzato sette gol in due partite, non incassandone alcuno. Bastano questi numeri – spiega raggiante il presidente Enrico Abbruzzo – per fotografare la bontà del lavoro svolto nei playoff dai tecnici Roberto Regina e Giorgio Colombo e da tutti i giocatori. Dopo aver chiuso in terza posizione la stagione regolare, facendoci sfuggire per poco la seconda piazza, abbiamo resettato tutto, facendo gruppo, ancor più e meglio di prima e allenandoci con la consapevolezza di essere più forti degli avversari che avremmo incontrato. Siamo cresciuti in autostima, lavorando con grande dedizione per raggiungere un traguardo che, per la nostra società, è storico”. Sabato scorso gli aretusei avevano battuto 4-0 il Villaggio Sant’Agata. Oggi si sono ripetuti, offrendo un’altra strepitosa prestazione e realizzando tre reti.

“La gioia che proviamo è indescrivibile – prosegue Abbruzzo – Ringrazio tutti i dirigenti, i collaboratori, i tecnici, i calciatori e gli sponsor. Un ringraziamento particolare al nostro main sponsor, il dottor Davide Gambino, che ha sposato sin dall’inizio il nostro progetto. Se oggi possiamo festeggiare questo traguardo, è anche e per merito suo. Dedichiamo questa promozione al nostro preparatore atletico, Gianni Spinaci, recentemente scomparso”.

Questa la formazione schierata oggi contro il Cus Catania: Chalbi, Argentino, Sinatra, Lobello, Anfuso, Pernice, Intagliata, Cutrufo, Pincio, Casagrande, Cannarella. A disposizione Regina, Del Riccio, Bordonali, Mazzullo, Corso, Abela, Gibilisco, Pandolfo, Gregorini. Unico indisponibile Marino per infortunio. Della rosa, fino a qualche settimana fa, ha fatto parte anche Di Natale.

Staff societario: Presidente Enrico Abbruzzo, Vicepresidente Antonio Rinauro, Direttore Generale Santo Motta, Team Manager Cristiano Ferreri, Dirigente accompagnatore Riccardo Amico, Segretario Giuseppe Graziano, magazziniere Alessandro Saccuzzo. Dirigente Rosy Carta

Staff tecnico: Roberto Regina, Giorgio Colombo, Daniele Greco