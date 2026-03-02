Calcio, Cassibile batte Comiso nello scontro diretto e lotta per il pass “Promozione”

Affermazione pesante per il Cassibile, squadra guidata da Christian Ricca, che ora rimane la sola, assieme alla Barrese, a contendersi il pass diretto per il prossimo campionato di Promozione.
Davanti ad uno stadio “Tuccitto” tutto esaurito il Cassibile ha giocato una grande partita, battendo con un secco 2-0 il Comiso. Dopo una prima frazione a reti bianche l’entrata di Buccheri dalla panchina spezza gli equilibri del match: così prima Magnano, al 61’, sigla il vantaggio e poi Carrabino a pochi minuti dal termine chiude definitivamente il match.
A quattro giornate dal termine i biancazzurri sono a soli due punti dalla Barrese: sognare è ancora possibile.
