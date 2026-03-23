Calcio, c’è un Siracusa che resiste: tra penalità e orgoglio, la stagione va già oltre la classifica

Se la stagione di Serie C si chiudesse oggi, il Siracusa sarebbe salvo. Non lo dice la classifica ufficiale, zavorrata da penalizzazioni e deferimenti, ma quella reale, costruita sul campo, dove gli azzurri hanno raccolto 33 punti. Un dato che stride con i 27 attuali, frutto della prima penalizzazione e di una seconda ormai imminente. Eppure, in questo scarto tra realtà sportiva e vicende amministrative, si nasconde il senso più profondo di una stagione che ha assunto contorni quasi epici.

Perché se è vero che fuori dal campo poco o nulla è andato secondo i piani, dentro al rettangolo verde il Siracusa ha trovato una dimensione che va oltre i numeri. Una dimensione fatta di resilienza, spirito di sacrificio e appartenenza. A cinque giornate dalla fine, gli azzurri non solo sono ancora in corsa, ma lo sono con una forza emotiva che pochi avrebbero immaginato appena qualche mese fa.

E in questa rincorsa, il vero motore non è stato solo il lavoro di Marco Turati e del suo staff, ma anche – e soprattutto – la risposta della città. I circa 3mila tifosi che hanno riempito il De Simone per tutta la stagione non sono stati semplici spettatori, ma parte integrante di un percorso. Lo dimostra anche l’iniziativa nata sulla piattaforma Tifos, una raccolta fondi dal basso per garantire al club la possibilità di concludere la stagione senza ulteriori scossoni. Un gesto che racconta più di mille parole cosa significhi oggi il Siracusa per la sua gente.

“Il calcio è dei tifosi” si dice spesso, a volte abusandone. Ma a Siracusa questa frase ha trovato una concretezza rara. Perché nel momento di maggiore difficoltà, quando la proprietà è apparsa distante e le certezze si sono sgretolate, è stata la comunità a ricompattarsi, a stringersi attorno alla squadra, trasformando la delusione in energia.

E così, mentre il campo continua a emettere verdetti incoraggianti, si assiste a qualcosa di ancora più significativo: una riappropriazione identitaria. Quella “siracusanità” tanto evocata negli anni passati oggi è diventata reale, tangibile. Non più solo uno slogan, ma un sentimento condiviso che attraversa curva, tribuna e città.

In questo contesto, anche i protagonisti in campo sembrano aver assorbito pienamente questo spirito. Dai leader come Candiano ai nuovi arrivati di gennaio, passando per giovani come Arditi e giocatori d’esperienza come Sbaffo, tutti hanno contribuito a costruire un gruppo granitico, pronto a dare tutto oltre ogni limite. Non è un caso che molte delle vittorie più pesanti siano arrivate in rimonta: segno di una squadra che non si arrende mai.

Le parole di Turati – “le nostre ambizioni devono superare i nostri limiti” – non sono rimaste un semplice slogan da conferenza stampa, ma sono diventate il manifesto di questo finale di stagione. Un finale che resta complicato, certo, ma che oggi appare meno impossibile di quanto sembrasse qualche settimana fa.

E allora, al netto di come andrà a finire, questa stagione ha già lasciato un segno. Perché il Siracusa, tra mille difficoltà, ha dimostrato che si può andare oltre le classifiche, oltre le penalizzazioni, oltre le incertezze societarie. Ha dimostrato che il calcio, quando torna a essere passione condivisa, può diventare qualcosa di profondamente umano.

Un giorno, forse, si parlerà di questa squadra non tanto per la posizione finale in classifica, ma per ciò che è riuscita a rappresentare. Un gruppo che non si è arreso, una città che si è stretta attorno ai propri colori, e una storia che, comunque vada, merita di essere ricordata.