Calcio, colpo di mercato per l’Atletico Siracusa: preso il forte portiere tunisino Ali Chalbi

Colpaccio tra i pali. Prima operazione di mercato, sessione invernale, per l’Atletico Siracusa del presidente Enrico Abbruzzo che si è assicurata le prestazioni del forte portiere Ali Chalbi. L’operazione è stata chiusa con successo dal direttore sportivo Antonio Rinauro, che seguiva da tempo l’estremo difensore tunisino classe 2004. E’ stato prelevato dal Noto, squadra che partecipa al campionato di Promozione e con la quale ha disputato l’intera stagione scorsa e la prima metà di quella attuale.

“Abbiamo tesserato un giocatore dalle grandi doti tecniche, fisiche (è alto quasi un metro e 90 centimetri) ma anche caratteriali– dice il ds aretuseo -. E’ stato nella Nazionale under 19 del suo paese, giocando anche con importanti squadre di club tunisine. Il campionato italiano di Promozione gli stava stretto, figuriamoci quello di Seconda Categoria. Siamo molto contenti di averlo con noi e già domani sarà a disposizione dei tecnici Roberto Regina e Giorgio Colombo per la partita con la Rari Nantes”.

Il match si disputerà con inizio alle ore 18 a Cassibile. Chalbi è pronto a mettere la sua esperienza (nonostante la giovane età) e il suo temperamento a disposizione dei suoi compagni, dando sicurezza all’intero reparto difensivo. Non sarà comunque l’unico colpo in entrata. “Stiamo lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa – conclude il ds e vicepresidente atletista – e, entro il 18 dicembre, dovrebbe arrivare almeno un altro calciatore importante”. Di più Rinauro non dice. Ma è certo che la società è pronta a sorprendere ancora.