Calcio, colpo in attacco per il Siracusa: Parigini veste d’azzurro

Colpo in attacco per il Siracusa Calcio 1924. La società azzurra comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Vittorio Parigini.

Attaccante classe ’96, arriva in azzurro dopo aver trascorso la passata stagione in Serie C tra Spal e Audace Cerignola. Già protagonista con la maglia della Nazionale Under 21, con la quale ha collezionato 20 presenze e 6 gol, in carriera vanta una lunga esperienza in Serie A con le maglie di Chievo, Torino, Benevento e Genoa, mentre in Serie B ha giocato con Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese, Ascoli, Como, Feralpisalò e Lecco





Il calciatore sarà in città nelle prossime ore per mettersi a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali