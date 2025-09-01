Ultime news

Primo turno

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: pareggio tra Melilli e Avola, sconfitte per Leonzio e Palazzolo

Tra sette giorni le partite di ritorno

Foto Fb Apd Melilli Calcio

Un pareggio (nell’unico derby) e due sconfitte. Questo il bilancio delle squadre siracusane di Eccellenza nell’andata del primo turno di Coppa Italia.

Il pareggio è quello a reti inviolate arrivato tra il Melilli-Real Siracusa e l’Avola: 0 a 0 a Melilli e discorso qualificazione rinviato al ritorno del prossimo weekend.


Scivolone interno per la Leonzio, sconfitta 3 a 0 dall’Atletico Catania-Viagrande.

Sconfitta di misura, invece, per il Palazzolo in trasferta contro la corazzata Modica.


