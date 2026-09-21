Calcio, Coppa Promozione: bene il Canicattini, 3 a 3 tra Cassibile e Megara

Sport · Memorial Siino

Primo impegno ufficiale ieri per le siracusane di Promozione con l’andata del primo turno di Coppa.

Partono bene il Canicattini, vittorioso 2 a 0 in trasferta contro la Megerase con protagonista La Delfa, autore di una doppietta, e il Noto, che contro il Boys Ragusa passa 2 a 1 con le reti di Sanchez e Caldarella.

Gol e divertimento tra Cassibile e Megara Augusta: 3 a 3, con il Cassibile in vantaggio con Orcellet, poi tre gol degli ospiti (Ulma, Fichera e Carbonaro), poi Bayi e Bonaccorso per ristabilire la parità e mandare tutto al turno di ritorno previsto, come tutti gli altri, mercoledì 30 settembre a campi invertiti.