Calcio, Coppa Promozione: passano Cassibile, Noto e Canicattini

Sport · Memorial Siino

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Impresa della formazione di Domenico Porchia, che conquista un’incredibile

qualificazione al turno successivo. I biancazzurri si impongono nella

lotteria dei calci di rigore, eliminando una delle formazioni costruite per

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vincere il campionato.

Dopo il pirotecnico 3-3 maturato nella gara d’andata, il confronto si è

rivelato completamente diverso rispetto a quello disputato qualche giorno

fa in campionato. Una partita intensa, equilibrata e caratterizzata da

grande attenzione tattica, nella quale entrambe le squadre hanno cercato di

conquistare il passaggio del turno.

A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa, in vantaggio sul

finire della prima frazione. Il Cassibile, tuttavia, non si è arreso e ha

continuato a inseguire il pareggio, trovandolo proprio allo scadere grazie

al neoacquisto Riccardo Fontana, decisivo nel mantenere vive le speranze

biancazzurre.

La qualificazione si è così decisa dagli undici metri, dopo una lunga serie

di calci di rigore. A prevalere è stato il Cassibile, capace di completare

una vera e propria impresa sportiva e di regalare una grande gioia ai

numerosi sostenitori giunti da Cassibile per accompagnare la squadra in

questa storica trasferta.

Un successo che premia il lavoro di Domenico Porchia e di un gruppo

giovanissimo, protagonista di una prestazione di carattere e personalità.

Al di là dell’esito della sfida odierna, il Cassibile ha dimostrato,

nell’arco dei 180 minuti, di meritare la qualificazione, superando una

formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista.

Per il Megara di Elio Moncada arriva, invece, l’eliminazione dalla Coppa

Italia, che costringe i neroverdi ad abbandonare uno degli obiettivi

stagionali e a concentrare tutte le proprie energie sul campionato.

Tutto facile per il Noto che partiva dal 2 a 1 maturato all’andata in terra ragusana contro il Boys Ragusa. Ieri nel “nuovo” Peppino Rizza è finita 6-0 per i granata: in rete Caldarella, doppietta di Greco, Ricca, Lombardo e Gambuzza.

Il Canicattini conferma il buon momento: 3 a 0 alla Megarese in casa con le reti di Zagarella, Salerno e La Delfa dopo il 2 a 0 dell’andata