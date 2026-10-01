Calcio, Coppa Promozione: passano Cassibile, Noto e Canicattini

Impresa della formazione di Domenico Porchia, che conquista un’incredibile
qualificazione al turno successivo. I biancazzurri si impongono nella
lotteria dei calci di rigore, eliminando una delle formazioni costruite per
vincere il campionato.
Dopo il pirotecnico 3-3 maturato nella gara d’andata, il confronto si è
rivelato completamente diverso rispetto a quello disputato qualche giorno
fa in campionato. Una partita intensa, equilibrata e caratterizzata da
grande attenzione tattica, nella quale entrambe le squadre hanno cercato di
conquistare il passaggio del turno.
A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa, in vantaggio sul
finire della prima frazione. Il Cassibile, tuttavia, non si è arreso e ha
continuato a inseguire il pareggio, trovandolo proprio allo scadere grazie
al neoacquisto Riccardo Fontana, decisivo nel mantenere vive le speranze
biancazzurre.
La qualificazione si è così decisa dagli undici metri, dopo una lunga serie
di calci di rigore. A prevalere è stato il Cassibile, capace di completare
una vera e propria impresa sportiva e di regalare una grande gioia ai
numerosi sostenitori giunti da Cassibile per accompagnare la squadra in
questa storica trasferta.
Un successo che premia il lavoro di Domenico Porchia e di un gruppo
giovanissimo, protagonista di una prestazione di carattere e personalità.
Al di là dell’esito della sfida odierna, il Cassibile ha dimostrato,
nell’arco dei 180 minuti, di meritare la qualificazione, superando una
formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista.
Per il Megara di Elio Moncada arriva, invece, l’eliminazione dalla Coppa
Italia, che costringe i neroverdi ad abbandonare uno degli obiettivi
stagionali e a concentrare tutte le proprie energie sul campionato.
Tutto facile per il Noto che partiva dal 2 a 1 maturato all’andata in terra ragusana contro il Boys Ragusa. Ieri nel “nuovo” Peppino Rizza è finita 6-0 per i granata: in rete Caldarella, doppietta di Greco, Ricca, Lombardo e Gambuzza.
Il Canicattini conferma il buon momento: 3 a 0 alla Megarese in casa con le reti di Zagarella, Salerno e La Delfa dopo il 2 a 0 dell’andata