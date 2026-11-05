Calcio, Coppa Sicilia: sospesa al 70’ Atletico Siracusa-Club Real Sicilia sul 2-0

Sport · ORA MATCH DECISIVO

Dura 70 minuti Atletico Siracusa-Club Real Sicilia, seconda gara del triangolare di Coppa Sicilia in cui è inserito anche il Carlentini. Al “Nicola De Simone”, sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, la squadra ospite è costretta a dare forfait per gli infortuni in serie dei suoi giocatori. Con solo sei uomini in campo, a venti minuti dalla fine e con tutte le sostituzioni già effettuate, l’arbitro Bonsignore di Caltanissetta è costretto a decretare la fine anticipata della sfida.

Una sfida che ha visto la squadra di casa tenere sin dall’inizio il pallino del gioco, sfiorando il gol al 13’ con Cannarella (tiro dal limite fuori di poco) e sbloccando il risultato 11 minuti dopo. E’ il 24’ quando Cannarella calcia verso la porta su punizione ma sulla traiettoria si inserisce Carrabino, che controlla e tira. Palla all’angolino e Atletico Siracusa in vantaggio tra le proteste ospiti per un presunto fallo di mani dell’attaccante aretuseo.

Il raddoppio lo realizza lo stesso Cannarella al 38’ e, anche in questo caso, tra le veementi proteste ospiti per una possibile posizione di offside non rilevata dall’arbitro. Il tap-in ravvicinato del giocatore è vincente dopo il precedente colpo di testa di Carrabino, con palla sulla traversa. Il nervosismo ospite aumenta quando su una punizione a centrocampo a favore degli etnei, la palla sbatte su un giocatore siracusano che non aveva rispettato la distanza e l’arbitro lascia correre senza che comunque ne venga fuori un’azione pericolosa.

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Cominciano le sostituzioni nelle file del Club Real Sicilia che, a inizio ripresa, rischia di subire la rete del 3-0, ma Miraglia non inquadra la porta. Poi gli “infortuni”, uno dopo l’altro, dei calciatori in campo e il fischio finale dell’arbitro. La palla passa al giudice sportivo, che potrebbe confermare il 2-0 del campo o decretare il 3-0 a tavolino per gli aretusei. Mercoledì prossimo match decisivo a Carlentini per la qualificazione al prossimo turno.