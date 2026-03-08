Calcio, costituito il Comitato “Uniti per il Siracusa”

E’ ufficialmente costituito il Comitato “Uniti per il Siracusa”. Comitato a sostegno del Siracusa Calcio nato dall’iniziativa spontanea di cittadini, professionisti, imprenditori e tifosi che hanno deciso di unire forze e competenze per tutelare un patrimonio sportivo e identitario dell’intero territorio.

Si è svolta nel corso del pomeriggio di venerdì 6 Marzo, intanto, la prima riunione operativa del comitato che ha visto la partecipazione ed adesione di circa 40 persone tra imprenditori, professionisti, tifosi legati al Siracusa Calcio. Alla presenza, fra l’altro, di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, si è discusso delle prime procedure operative per quella che è ormai nota come l’iniziativa di raccolta fondi da mettere a disposizione per la conclusione serena del campionato.

Il dibattito è stato acceso e molto partecipato. I promotori dell’iniziativa hanno spiegato e rilanciato con forza l’idea di base, che punta al coinvolgimento del maggior numero possibile di soggetti del tessuto imprenditoriale e istituzionale siracusano, oltre naturalmente a tutti gli appassionati e tifosi del Siracusa.

Le iniziative previste saranno sostanzialmente tre: la prima sarà il coinvolgimento di donatori, con l’obiettivo di raggiungere in breve tempo una cifra significativa. Le altre iniziative riguarderanno i versamenti volontari attraverso la piattaforma già attiva Siracusa FanZone e l’acquisto di carte prepagate dedicate.

L’obiettivo è anche quello di allargare il più possibile il comitato, coinvolgendo tutte le persone che vogliono realmente spendersi per il Siracusa Calcio. Nelle prossime ore sarà comunicata una data in cui sarà possibile recarsi allo stadio per firmare il modulo di adesione.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza l’esigenza di massima concretezza, rapidità di azione e totale trasparenza nella gestione delle somme raccolte.