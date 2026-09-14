Calcio, debutto amaro per Melilli, Palazzolo e Augusta. Pareggia la Leonzio

Un solo punto in 4 partite: questo il bottino delle Siracusane di Eccellenza nella prima giornata di campionato.
Sorride, si fa per dire, solo la Leonzio, che nella giornata che ha segnato il ritorno all’Angelino Nobile ha pareggiato 1 a 1 contro il Giarre, andando in vantaggio con Manganaro ma venendo raggiunta da Zappalà.
Sconfitta casalinga per l’Augusta che all’esordio in Eccellenza cede il passo al Messina nonostante gli oltre 1.700 tifosi presenti. Sconfitta di misura, con il match deciso da Varela.
Sconfitta 2 a 0 in trasferta contro la Nebros per il Melilli, caduto sotto le reti di Pontini e Ceraolo. Sconfitta 2 a 1, anche in questo caso in trasferta, per il Palazzolo contro la Jonica: Maccarrone e Pires portano i messinesi sul 2 a 0, Ortega accorcia nel recupero del secondo tempo.