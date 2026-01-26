Ultime news

Eccellenza

Calcio, doppietta di Leonardi e il Melilli vince contro la Leonfortese

La squadra di Violante consolida la posizione fuori i playout

Vittoria importantissima, strameritata ma a tratti sofferta per un Melilli che nella ripresa non riesce a chiuderla contro il fanalino di coda Leonfortese e deve attendere Bomber Leonardi (autore di una doppietta) che la chiude a 7 minuti dalla fine .

Una decina di palle goal non finalizzate (alcune clamorose) per gli uomini di mister Violante che comunque conquistano 3 punti fondamentali per consolidare una posizione tranquilla in classifica, fuori dalla zona playout.


