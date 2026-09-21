Calcio, esordio con sold-out al Tuccitto per il Cassibile Fontane Bianche

Sport · Promozione

La società del presidente Tiralongo si appresta a disputare il primo storico campionato di Promozione.

È terminata intanto con un pirotecnico 3-3 la gara d’andata di Coppa Italia Promozione contro l’Atletico Megara, formazione costruita per il salto di categoria. La formazione di Domenico Porchia ha giocato una grande partita, mantendo anche un leggero predominio – lungo l’arco dei novanta minuti – sui neroverdi.

Per i biancazzurri sono andati a segno Orcellet, Hamza e Bonaccorso, cassibilese doc. Per il team di Elio Moncada hanno segnato Ulma, Fichera e Carbonaro. Il discorso qualificazione è rimandato al match di ritorno ma i segnali sono più che incoraggianti.

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Colpo d’occhio anche in tribuna, con il “Tuccitto” che ha fatto registrare il primo sold out stagionale.