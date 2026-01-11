Calcio, Farroni non basta, un Siracusa rimaneggiato perde a Monopoli

Siracusa rimaneggiato a Monopoli tra cessioni di mercato (Bal, Frosali, Kratsev e Alma), squalifiche (Pacciardi) e infortuni (Zanini e Parigini). Mister Turati opta per un 11 di partenza obbligato con Farroni in porta, difesa a 4 con Puzone, Sapola, Bonacchi e Cancellieri, mediana composta da Limonelli, Candiano e Frisenna; Di Paolo e Valente dietro l’unica punta Contini.

Dopo una fase di studio, con il Siracusa che prova a pressare alto è il Monopoli ad avere la prima ottima occasione al 11 minuto con Tirelli che ben imbeccato si invola a tu per tu con Farroni, ma l’estremo azzurro è bravissimo a parare con il piede destro deviando in angolo. Cinque minuti dopo il copione si ripete: il Siracusa sbaglia il pressing alto e alle spalle dei centrocampisti si apre una prateria, questa volta è Fall a involarsi da posizione defilata verso la porta di Farroni ma il portiere azzurro è ancora una volta pronto a deviare in corner.

Al 19’ l’arbitro va all’Fvs per un episodio in area azzurra: su corner Farroni – complice il forte vento – interpreta male la traiettoria del cross e in uscita prende il pallone ma travolge anche un giocatore del Monopoli. L’arbitro va alla revisione e decreta il rigore.

Sul dischetto va Fall, Farroni para ma sulla ribattuta Tirelli è il più lesto a ribadire in rete. Il calciatore del Monopoli, però, era in area prima che il suo compagno calciasse e quindi la rete viene annullata.

Nella ripresa il primo cambio di Turati dopo 6 minuti della ripresa con Molina che subentra a uno spento Di Paolo. Va quindi Contini a occupare l’esterno destro d’attacco mentre la punta argentina appena entrata farà il classico ruolo del centravanti.

Al 67’ sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Battocchio che con una bellissima punzione dal vertice sinistro dell’area di rigore azzurra, trova l’incrocio dei pali e batte l’incolpevole Farroni.

Al 75’ nuovo intervento dell’Fvs richiesto dal Monopoli: su azione di contropiede Tirelli cade in area a seguito di un contatto con Candiano ma l’arbitro lascia correre. Richiamato al monitor il direttore di gara conferma la decisione presa in campo. Al 79’ doppia occasionissima per il Monopoli con Imputato che per due volte da posizione molto ghiotta calcia a colpo sicuro ma Farroni è bravissimo a tenere gli azzurri in partita parando entrambe le conclusioni.

All’80 Turati si gioca una delle poche carte a disposizione in panchina inserendo Gudelevicius per Frisenna (ammonito).

A due dalla fine Turati si gioca le carte Morreale e Iob al posto di Candiano e Valente. L’arbitro vista una ripresa molto spezzettata concede 8 minuti di recupero.

Al 96′ Limonelli dai 25 metri sfiora il pari con un bel destro che sibila a pochi centimetri dal palo. C’è tempo per un’ultima azione al termine della quale il Siracusa chiede l’Fvs per un possibile rigore, che il direttore di gara non concede e fischia la conclusione.