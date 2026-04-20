Calcio, festa Rosolini 2025: vittoria del campionato e promozione in Seconda Categoria

Grande soddisfazione in casa Rosolini 2025 per la conquista del campionato di Terza Categoria e la conseguente promozione in Seconda Categoria. Un risultato importante, arrivato al termine di una stagione lunga e impegnativa, che premia il lavoro svolto dalla società e dal gruppo squadra.

La formazione guidata dal tecnico Corrado Vaccaro ha saputo affrontare e superare anche i momenti più complessi del campionato, mantenendo compattezza e determinazione fino al raggiungimento dell’obiettivo fissato a inizio stagione.

Il traguardo è stato certificato dall’ultima prestazione decisiva, con la vittoria per 7-3 sul campo dell’Atletico Siracusa U21. Una gara dominata dai granata, che hanno mostrato personalità, cinismo e grande spirito offensivo, chiudendo nel migliore dei modi un percorso costruito giornata dopo giornata.

La società, con in testa il presidente Saro Meli, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ha già annunciato l’intenzione di programmare sin da subito la prossima stagione sportiva. L’obiettivo è dare continuità al progetto tecnico avviato quest’anno, confermando la guida di mister Vaccaro e inserendo alcuni innesti di qualità in un gruppo già considerato solido e affiatato.