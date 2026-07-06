Calcio, Filippo Ferrante nuovo vice allenatore del Melilli

L’APD Melilli continua a definire e rafforzare il proprio staff tecnico in vista della nuova stagione e ufficializza l’ingresso di Filippo Ferrante nel ruolo di vice allenatore della Prima Squadra.

Classe 2002, Ferrante rappresenta uno dei profili emergenti del panorama calcistico siciliano. È infatti il più giovane allenatore della Sicilia in possesso della licenza UEFA B, un riconoscimento che certifica un percorso formativo già solido e in costante crescita.

Nonostante la giovane età, il suo curriculum è già arricchito da diverse esperienze significative e da risultati importanti. Tra questi spicca la vittoria del campionato di Eccellenza 2021/22 con il Canicattì, dove ha lavorato come match analyst al fianco di mister Bonfatto.

Successivamente ha conquistato il campionato regionale Juniores Serie D nella stagione 2023/24 nel ruolo di allenatore, confermando le proprie capacità anche nella gestione diretta di una squadra.

Più recentemente, Ferrante ha contribuito al successo nel campionato di Eccellenza 2025/26 con il Licata, nuovamente accanto a mister Bonfatto, questa volta nel ruolo di vice allenatore.

Nel suo percorso figurano anche esperienze come match analyst certificato FIGC presso SportAnalisi e collaborazioni in Serie D con Canicattì e Akragas, realtà che hanno contribuito alla sua crescita professionale.

Con il suo arrivo, l’APD Melilli punta su competenza, innovazione e nuove energie per continuare a sviluppare il proprio progetto tecnico.