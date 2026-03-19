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Calcio, Final Four U19: il Priolo ne fa cinque al Melilli e vola in finale

Il Priolo, campione in carica, nella finalissima affronterà il Palazzolo

Il Priolo, campione in carica, nella finalissima affronterà il Palazzolo

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La formazione di Atanasio vince un derby che rimane equilibrato solo nei novanta minuti e trova il Palazzolo nella finalissima per il titolo. Nella densa settimana del settore giovanile rossoverde la formazione Under 19 riesce a portare ad aggiudicarsi la semifinale, battendo 5-1 il Melilli.

I tempi regolamentari finiscono 1-1: al vantaggio di Caldarella gli ospiti rispondono, nei minuti finali, con una marcatura di Biamonte. Ai supplementari gara senza storia: un eurogoal di Migneco permette al Priolo di passare in vantaggio, poi Roggio, Saraceno e ancora Migneco arrotondando il risultato, chiudendo un pomeriggio esaltante.

Il Priolo, campione in carica, nella finalissima affronterà il Palazzolo. I gialloverdi hanno pareggiato 2-2 contro il Cassibile, qualificandosi all’ultimo atto per un miglior piazzamento nella regular season.


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