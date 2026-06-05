Calcio, fine del silenzio del Siracusa: “Verso l’iscrizione in D e una nuova compagine societaria”

Il Siracusa Calcio 1924 torna a far sentire la propria voce per spazzare via le nubi dell’incertezza. Dopo un lungo periodo di silenzio comunicativo che aveva alimentato dubbi e numerose ricostruzioni non ufficiali tra i tifosi e gli addetti ai lavori, la società azzurra ha rilasciato un comunicato stampa volto a fare chiarezza sul futuro del club.

La nota si apre con le scuse formali rivolte ai tifosi, agli sponsor e all’intera città per l’assenza di comunicazioni nelle ultime settimane. Secondo quanto dichiarato dalla società, questa scelta è stata dettata esclusivamente dalla necessità di gestire con la massima riservatezza e attenzione una serie di passaggi societari definiti “particolarmente delicati e importanti” per il futuro del progetto sportivo.

Il club ha voluto rassicurare l’ambiente su due fronti caldi. In primo luogo, è stato confermato il massimo impegno per perfezionare, entro i termini previsti, tutte le procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Nazionale Dilettanti.

Parallelamente, la società ha annunciato l’esistenza di “trattative e interlocuzioni concrete” finalizzate a una nuova composizione societaria. L’obiettivo di questa manovra è il rafforzamento della struttura del club, per garantire non solo solidità finanziaria ma anche prospettive di crescita durature.

Alla luce delle voci diffuse recentemente, il Siracusa Calcio 1924 ha tenuto a precisare che ogni informazione riguardante l’assetto futuro e l’iscrizione dovrà essere considerata attendibile solo se proveniente dai canali ufficiali della società. Qualsiasi altra notizia è da ritenersi priva di carattere ufficiale.

Il club, che rimane in stretto contatto con le istituzioni cittadine, si è impegnato ad aggiornare tempestivamente gli organi d’informazione e la tifoseria non appena ci saranno sviluppi definitivi. In chiusura, un ringraziamento è stato rivolto a chi, anche in questo momento di attesa, continua a dimostrare attaccamento e fiducia verso i colori azzurri.