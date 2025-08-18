Calcio, giornata difficile in casa Siracusa. Laneri verso le dimissioni? Vertice con mister Turati

Altra giornata calda in casa siracusa calcio con il Ds Antonello Laneri a un passo dalle dimissioni e un vertice pomeridiano tenuto all’Hotel Panorama tra il presidente Ricci, il Dg Guglielmino e l’allenatore Turati. Al centro dell’incontro ovviamente i mal di pancia del tecnico aretuseo che ufficialmente ha saltato la trasferta in coppa Italia di Foggia per una sospetta gastroenterite virale (come da certificato presentato) ma che probabilmente soffre anche di altri mal di pancia: quelli di una carenza di organico – almeno 7-8 giocatori, come per sua ammissione in una recente intervista su La Sicilia – che gli impediscono di lavorare a dovere e soprattutto con una rosa che possa ben figurare in un girone di Lega pro difficile e pieno di insidie.

Non è chiaro come sia finito l’incontro tra presidente, Direttore generale e mister, mentre appare invece certo che Laneri, per motivi familiari che già da alcuni giorni lo tenevano lontano da Siracusa, non farà parte dello staff di questa stagione. A sei giorni dall’esordio di fuoco sul campo della Salernitana, squadra che punta a tornare direttamente e nel giro di un anno nella cadetteria



