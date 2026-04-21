Calcio, giornata Nero Verde per Melilil-Nebros: allo stadio comunale per celebrare lo sport e la comunità

Ultima giornata di campionato per il Melilli che proprio in occasione dell’ultimo impegno di campionato si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna dello sport e dei valori condivisi in occasione della “Giornata Nero Verde”, iniziativa organizzata in concomitanza appunto nella sfida con la Nebros, in programma domenica 26 aprile alle ore 16:30 allo Stadio Comunale.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare i principi di integrazione, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità locale. Un momento che, oltre all’aspetto sportivo, intende rafforzare il legame tra istituzioni, associazioni del territorio e giovani atleti.

Il sindaco Carta ha esteso l’invito a partecipare alla manifestazione, sottolineando l’importanza della presenza delle istituzioni come segnale di vicinanza al mondo sportivo e alle realtà giovanili che, con impegno e passione, contribuiscono a rappresentare il territorio.

Nel corso della giornata è previsto anche un momento di saluto istituzionale, che conferirà ulteriore significato a un appuntamento pensato non solo come evento sportivo, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione per l’intera comunità.