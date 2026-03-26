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Battuto il Priolo

Calcio giovanile, il Palazzolo si laurea campione provinciale Juniores

Adesso si apre la fase regionale, con il Palazzolo che affronterà le altre squadre vincenti le fasi provinciali

Adesso si apre la fase regionale, con il Palazzolo che affronterà le altre squadre vincenti le fasi provinciali

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È il Palazzolo la squadra campione provinciale del campionato Juniores, chiudendo il percorso nei play off con una netta vittoria nella finalissima giocata in casa contro il Priolo. Finalissima terminata 2 a 0, grazie alla doppietta di Lorenzo Infantino.

Dopo aver dominato il girone, la formazione seguita dai mister Mimmo Speciale e Peppe Materazzo, ha sfidato la quarta in classifica, il Cassibile, pareggiando allo scadere e accedendo così alla finale, giocata poi davanti al pubblico di casa.

Adesso si apre la fase regionale, con il Palazzolo che affronterà le altre squadre vincenti le fasi provinciali.


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