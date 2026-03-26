Calcio giovanile, il Palazzolo si laurea campione provinciale Juniores

È il Palazzolo la squadra campione provinciale del campionato Juniores, chiudendo il percorso nei play off con una netta vittoria nella finalissima giocata in casa contro il Priolo. Finalissima terminata 2 a 0, grazie alla doppietta di Lorenzo Infantino.

Dopo aver dominato il girone, la formazione seguita dai mister Mimmo Speciale e Peppe Materazzo, ha sfidato la quarta in classifica, il Cassibile, pareggiando allo scadere e accedendo così alla finale, giocata poi davanti al pubblico di casa.

Adesso si apre la fase regionale, con il Palazzolo che affronterà le altre squadre vincenti le fasi provinciali.