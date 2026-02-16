Calcio Giovanile, il Priolo batte la capolista Igea Virtus

Questo weekend tutti i campionati, tranne quello U17 Regionale Èlite, hanno osservato un turno di riposo per permettere il regolare svolgimento delle festività del Carnevale.

Con la prima squadra che non è scesa in campo i fari si sono spostati esclusivamente sull’importante match tra Priolo Football Club e Igea Virtus. Una partita che la formazione di Corrado Modicano ha saputo interpretare, contro un avversario che si presentava al “Simoncini” in testa alla classifica.

I rossoverdi, al completo dopo le defezioni delle ultime giornate, hanno avuto in mano la gara per tutti i novanta minuti, sorprendendo la squadra igeana. Le reti decisive solo arrivate nella seconda frazione e sono state siglate da Iacono e Amore. Nel finale il Priolo ha anche sfiorato il tris.

Tre punti d’oro per il team priolese che tra sette giorni farà visita alla Teamsport, altra formazione di vertice. Intanto martedì scenderanno in campo anche U19 Regionale e U15 Provinciale. Il team di Atanasio farà visita al Canicattini, quello di D’Amico alla Rari Nantes.