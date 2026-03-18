Calcio giovanile, il Priolo vince il derby contro la Rari Nantes

Weekend soddisfacente per il club rossoverde che, oltre a vincere sul campo del Canicattini con la prima squadra, ha ottenuto un successo importantissimo con la formazione U17 Regionale Èlite.

Il team di Corrado Modicano, infatti, ha avuto la meglio 2-1 sulla Rari Nantes in un derby che ha regalato emozioni a raffica. Si decide tutto nella prima frazione: Amara sigla il vantaggio del Priolo; poco dopo una prodezza di Iacono permette ai padroni di casa di trovare anche il 2-0. Una rete di Italia, però, riporta in partita gli aretusei di Foti e rende vibrante il secondo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco, infatti, le due formazioni si confrontano ancora a viso aperto ma questa volta il risultato non cambia.

Così il Priolo FC, vista la classifica cortissima, si avvicina alla salvezza matematica, agguantando nello stesso tempo il quinto posto, l’ultimo utile per disputare i play-off. Per il club rarinantino, invece, nonostante l’attuale zona play-out nulla è ancora perso per provare ad ottenere la salvezza diretta: decisive saranno le ultime due partite.