Calcio giovanile, il Real Belvedere centra la qualificazione ai play-off

Impresa dei ragazzi di Fabrizio Greco che battendo il Pachino 3-0 hanno centrato il primo obiettivo stagionale.
Al “Simoncini” di Belvedere lo scontro diretto tra Real Belvedere e Pachino viene vinto nettamente dal team di casa, capace di imporsi con un largo 3-0 grazie alla tripletta di Gualtieri. Un successo decisivo per agganciare il quinto posto, a discapito dell’Avola Calcio che, invece, è stato sconfitto 4-2 dall’RG Siracusa.
Un successo che proietta il club belvederese alle fasi finali con entrambe le categorie, coronando così una stagione ricca di soddisfazioni.
Il Belvedere Siracusa al turno successivo giocherà proprio il derby con l’RG del tecnico Pincio mentre nell’altra partita si affronteranno il Megara 1908 ed il Francofonte. Le due vincenti raggiungeranno il Carlentini – che ha terminato primo – per la disputa del triangolare finale che assegna il titolo provinciale.
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