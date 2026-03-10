Calcio giovanile, settimana di soddisfazione per il Real Belvedere Siracusa

Grandi soddisfazioni per il settore giovanile e per l’academy del Real Belvedere SR, sodalizio che si fa sempre più spazio tra le realtà più importanti del calcio provinciale.

Settimana di grandi soddisfazioni per il club che ha raccolto una preziosa vittoria con la categoria U17, battendo di misura il Megara Augusta 1908. La formazione di Greco, adesso, ha ufficialmente rilanciato le proprie ambizioni play-off. Pass per le fasi finali che ha, invece, già ottenuto la squadra U15 di Monachini che ha battuto con un largo 6-0 il Francofonte, conquistando il secondo posto solitario.

Bene anche l’academy: la categoria Primi Calci si è aggiudicata la prestigiosa Angelo Guardo Cup, kermesse regionale che si è giocata questo weekend proprio a Siracusa. I piccoli di Villardita hanno concluso la manifestazione davanti al Modica e al Pianeta Calcio. Secondo posto, nella fase silver, per la categoria Pulcini.