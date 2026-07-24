Calcio, “grandi firme” all’Atletico Siracusa. Obiettivo: vincere il campionato

Sport · Prima categoria

Nomi altisonanti, obiettivo chiaro: vincere il campionato. È un mercato sontuoso quello condotto dall’Atletico Siracusa, che sta allestendo un organico di assoluto livello per la Prima Categoria. La matricola aretusea fa sul serio. Intende conquistare la seconda promozione consecutiva dopo quella ottenuta ai playoff la scorsa stagione. Il presidente Enrico Abbruzzo non si nasconde: “Vogliamo essere protagonisti sin dall’avvio del campionato. Abbiamo una rosa ampia e di qualità – dice – formata da giocatori che hanno militato stabilmente in Eccellenza e Promozione e che hanno accettato con entusiasmo il nostro progetto. Merito dei due direttori sportivi Antonino Rinauro e Giacomo Bordonali (con quest’ultimo passato dal campo alla scrivania), che stanno facendo un ottimo lavoro così come il dg Santo Motta, il team manager Cristiano Ferreri e i dirigenti Riccardo Amico e Salvo Sinatra”.

I nomi dei nuovi giocatori sono già stati resi pubblici sui canali social ufficiali della società. L’ultimo in ordine cronologico è quello del centrocampista Brian Quarto, 34 anni, proveniente dal Melilli in Eccellenza. Ha giocato anche con Leonzio, Real Siracusa, Siracusa, Palazzolo e Avola. In organico anche Simone Miraglia, 32 anni, la scorsa stagione al Noto in Promozione. Anche per lui esperienze con il Real Siracusa in Eccellenza e con il Siracusa in Promozione ed Eccellenza.

Il 24enne centrocampista Luigi Rossitto ha giocato anche in serie D con l’Acireale (e anche lui ha vestito la maglia azzurra in Eccellenza) mentre l’attaccante 37enne, Anthony Carrabino è reduce dall’esperienza al Cassibile-Fontane Bianche in Prima Categoria ma in precedenza ha giocato con il Megara in Promozione e prima ancora con Canicattini e Belvedere nella stessa categoria. Altro acquisto di valore il 32enne difensore Andrea Pasqualicchio anche lui proveniente dal Cassibile ma con un passato importante, avendo anche indossato la maglia del Siracusa in Eccellenza. Il difensore Corrado Giannetto, 22 anni, la scorsa stagione era al Megara (Promozione).

In rosa anche i giovani Marco Amico e Lorenzo Magnano e l’esperto Marco Aglianò, ex Real Belvedere, così come i fratelli Alessandro e Angelo D’Agostino, che hanno giocato quasi sempre in categorie superiori. A loro si aggiungono i riconfermati Lorenzo Cardinale, Daniel Cannarella, Antonino Gregorini, Gianmarco Argentino, Seby Anfuso, Federico Lo Bello, Alessio Abela, Matteo Pandolfo, Matteo Corso e Sebastiano Pincio. Insomma una vera e propria fuoriserie con un direttore d’orchestra che risponde al nome di Roberto Regina, tecnico preparato e competente come pochi in Prima Categoria.

Subito dopo Ferragosto scatterà la preparazione precampionato. “Non vediamo l’ora – chiosa il presidente Abbruzzo – C’è tanto entusiasmo e voglia di cominciare la nuova stagione”.