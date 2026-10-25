Calcio, Guida illude il Siracusa: il Trapani pareggia nel finale

Finisce 1-1 la sfida tra Siracusa e Trapani, valida per la nona giornata del campionato di Serie D, girone I. Al De Simone gli azzurri accarezzano la vittoria grazie alla rete di Guida, ma vengono raggiunti nel finale su un calcio di rigore che lascia qualche dubbio.
Al 28’ arriva il vantaggio azzurro: dopo un batti e ribatti in area, Guida trova il tocco decisivo e firma il suo quinto gol stagionale. Nella ripresa il Siracusa protesta per un contatto in area su Gigante al 49’, non sanzionato dall’arbitro. All’81’ il Siracusa sfiora il 2-0 con Cacciola, che colpisce di testa trovando la deviazione del portiere ospite sul palo. Un minuto dopo arriva l’episodio decisivo: l’arbitro assegna un rigore al Trapani per un intervento di Ferilli su Saar, tra le proteste degli azzurri, che contestano l’assenza di contatto. Dal dischetto gli ospiti trovano il pareggio.
Al 90’ il Siracusa resta anche in dieci per l’espulsione di Negro, autore di un fallo su Jallow. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: al De Simone termina 1-1.