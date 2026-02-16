Calcio, il Cassibile conquista la semifinale di Coppa Sicilia

Per la prima volta nella storia del calcio locale una formazione cassibilese accede alla Final Four dell’ambito trofeo.

Grande impresa della formazione di Christian Ricca che dopo la vittoria casalinga di sette giorni fa è riuscita a ripetersi anche a Francofonte, espugnando il “Morina” di misura. Un match che i biancazzurri, in realtà, hanno avuto in mano per tutti i novanta minuti, rischiando poco e capitalizzando l’occasione più importante, capitata sui piedi di Andrea Germano, autore del goal decisivo. Un successo che il club del presidente Tiralongo ha voluto dedicare al capitano della formazione Under 19, Lorenzo Maiorca, che pochi giorni fa ha avuto un incidente.

Il Cassibile in semifinale affronterà una tra Cianciana, Santa Teresa, Torrenovese o Nuova Peloro. A questo punto della competizione l’obiettivo non può che essere quello di raggiungere la finale che si disputerà a Maggio a Torregrotta.