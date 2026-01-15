Calcio, il Cassibile Fontane Bianche ai quarti di Coppa Sicilia

Continua la favola del Cassibile Fontane Bianche che insieme al primo posto nel girone F di Prima Categoria conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Sicilia. Un traguardo incredibile per la formazione di Ricca che rimane su tutti i fronti in corsa per il salto di categoria.

In un “Tuccitto” gremito i biancazzurri, dopo la sconfitta dell’andata (1-0), erano obbligati a battere il Comiso, formazione solida e club con ambizioni importanti. La squadra non ha deluso le attese, giocando una grandissima partita e imponendosi 2-1, risultati utile per portare il match ai tiri di rigore.

A siglare la rete del vantaggio è il bomber Anthony Carrabino, nella prima frazione. Nel secondo tempo Lorenzo Magnano sigla il meritato raddoppio. Gli iblei però non mollano e trovano il goal del 2-1. Dagli undici metri l’emozionante epilogo: i biancazzurri mettono a segno tutti e cinque i calci di rigore e festeggiano l’accesso al turno successivo.