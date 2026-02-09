Calcio, il Cassibile Fontane Bianche batte il Francofonte nell’andata dei quarti di Coppa Sicilia

Trascinato da un pubblico d’altra categoria il Cassibile Fontane Bianche ha battuto 3-1 il Francofonte, aggiudicandosi la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia.
Una vittoria importante per i biancazzurri che già nella prima frazione conducevano la partita grazie ad una rete di Magnano. Nel secondo tempo, dopo il goal degli ospiti, Carrabino e Germano chiudevano, con due marcature, la partita.
Tra sette giorni al “Morina” si giocherà la gara di ritorno. La società del presidente Daniele Tiralongo, che avrà a disposizione due risultati su tre ed un doppio vantaggio da gestire, ora ci crede più che mai e vuole regalarsi uno storico pass in semifinale.
