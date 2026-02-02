Calcio, il Cassibile Fontane Bianche batte il Ragusa Boys e resta in scia della Barrese

Prova di grande maturità per l’Asd Cassibile Fontane Bianche, formazione guidata da Christian Ricca che ha regolato 2-1 l’ostico Ragusa Boys. Davanti ad una bella cornice di pubblico il Cassibile Fontane Bianche ha portato a casa tre punti pesantissimi. Nonostante un predominio territoriale ampio i biancazzurri avevano chiuso la prima frazione in svantaggio ma un grande secondo tempo ha riportato il match verso un esito favorevole.

Prima Caldarella ha trovato il pari, poi il solito Carrabino ha siglato la rete, decisiva, del 2-1. Un successo che il club ha dedicato alla memoria di Franco Balsamo, presidente storico del Cassibile, venuto a mancare pochi giorni fa.

A sei giornate dal termine il team cassibilese sta lottando, insieme alla Barrese, per la vittoria del campionato. E nel prossimo turno si giocherà proprio lo scontro diretto, con le due formazioni che si incontreranno al Comunale di Barrafranca.