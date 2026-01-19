Calcio, il Cassibile Fontane Bianche vince il derby contro il Carlentini allo scadere

Match al cardiopalma al “Tuccitto”, con la formazione biancazzurra che opera una grandissima rimonta nei minuti finali.

Cassibile e Carlentini hanno dato vita ad un derby divertente e ricco di emozioni. Davanti ad una bella cornice di pubblico la formazione di Christian Ricca fa il match ma a passare avanti è il Carlentini con un goal di Sesto. Nei minuti finali cambia il risultato: prima Ivan Caldarella sigla il pari trasformando un penalty concesso dal direttore di gara, poi all’ultimo respiro un instancabile Anthony Carrabino trova il 2-1 sugli sviluppi di un corner.

Tre punti che permettono al Cassibile Fontane Bianche di continuare a sognare, mantenendo la testa della classifica insieme al Comiso e alla Barrese. Il prossimo weekend potrebbe essere importante poiché i biancazzurri faranno visita al Riesi mentre il team ibleo e la formazione ennese scenderanno in campo a Barrafranca.