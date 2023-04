Calcio, il giovane Mirko Miceli convocato per una tourneè del Genoa Soccer Academy

Il giovane calciatore siracusano Mirko Miceli, classe 2009 è stato convocato per una tourneé che si terrà da oggi e fino al 15 aprile. L’appuntamento di scouting vedrà protagoniste il Catanzaro, il Frosinone e il Genoa con le leve 2009/10 selezionate nel corso degli ultimi 2 anni per conto del Genoa Soccer Academy in Sicilia, in presenza del delegato Osservatore nonché coordinatore delle Scuole Calcio Affiliate Genoa Cfc, Tonino Pinto e collaborato dal

Responsabile Tecnico Francesco Drago.

La Rari Nantes Siracusa, società dove è tesserato il giovane Mirko Miceli si ritiene orgogliosa per la convocazione del giovane atleta, augurando allo stesso di poter mostrare tutto il suo valore, così da potersi fare notare da società professionistiche