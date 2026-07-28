Calcio, il il Real Belvedere SR entra nella rete Genoa Academy

Sport · L'annuncio

Il Real Belvedere SR compie uno dei passi più importanti della propria storia, annunciando l’ingresso ufficiale nella rete delle Genoa Academy, il progetto del club più antico d’Italia dedicato allo sviluppo dei settori giovanili.

L’affiliazione rappresenta un riconoscimento del percorso intrapreso dalla società siracusana e consentirà di adottare la metodologia tecnica ed educativa del Genoa, attraverso programmi di formazione e aggiornamento per lo staff, supporto organizzativo e una pianificazione delle attività condivisa con il club rossoblu.

La novità va oltre il prestigio dell’accordo. Negli ultimi anni il Real Belvedere SR ha investito con convinzione nello Stadio “Simoncini”, trasformandolo in un impianto moderno, funzionale e sempre più centrale per il calcio giovanile del territorio. Oggi il Simoncini rappresenta un vero e proprio gioiello sportivo, destinato a diventare un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie che scelgono un percorso di crescita fondato sulla qualità e sui valori dello sport.

L’ingresso nella rete delle Genoa Academy rafforza ulteriormente questa visione, valorizzando il lavoro svolto dalla società nella scuola calcio e nel settore giovanile. L’obiettivo è offrire ai giovani un ambiente sempre più qualificato, dove la formazione tecnica proceda di pari passo con quella educativa, attraverso una metodologia condivisa e un progetto costruito con continuità e competenza.

Per il Real Belvedere SR si apre così una nuova fase di sviluppo, con la consapevolezza che investire nei giovani e nelle strutture significhi investire nel futuro dell’intero territorio.