Calcio, il Melilli attende l’Acireale. Vitanza: “Sfida di prestigio, tutti allo stadio”

Sport · Eccellenza

La sfida tra Melilli e Acireale si avvicina e cresce l’attesa per un appuntamento che va oltre il significato sportivo. Domenica 18 ottobre, per il campionato di Eccellenza, girone B, la formazione melillese ospiterà una società dalla lunga tradizione calcistica, in una gara che rappresenta anche un’occasione di visibilità per la città.

A sottolineare il valore dell’incontro è Vincenzo Vitanza, direttore organizzativo sviluppo e marketing dei neroverdi, che definisce la partita un appuntamento di “grande prestigio sia dal punto di vista calcistico che sociale”.

“È un evento che dà lustro alla città, proiettandola al centro di una giornata dal significativo valore sportivo e simbolico”, afferma Vitanza, evidenziando l’importanza di accogliere una realtà come quella acese, legata a una storia importante nel panorama calcistico siciliano.

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“L’Acireale è una società blasonata e prestigiosa, oltre a essere una squadra di assoluto valore, con una storia e una tradizione che meritano profonda stima e rispetto”, aggiunge, sottolineando come la presenza degli ospiti rappresenti un’occasione per rendere omaggio alla storia del calcio isolano e offrire a Melilli una vetrina significativa.

L’auspicio è che l’appuntamento possa richiamare allo stadio un pubblico numeroso, coinvolgendo non soltanto i tifosi, ma anche le famiglie e gli appassionati di sport. «Spero che i tifosi, le famiglie e tutti gli amanti dello sport vengano allo stadio sia per sostenere i nostri ragazzi sia per godere di questo appuntamento storico per Melilli», conclude Vitanza.

Domenica, dunque, il campo sarà il centro della sfida tra le due squadre, ma l’obiettivo è anche quello di trasformare la partita in una giornata di sport e partecipazione per tutta la comunità melillese.