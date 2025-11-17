Calcio, il Melilli esce sconfitto dal campo di Viagrande

Sconfitta di misura per l’APD Melilli sul campo di Viagrande. La formazione di mister Violante cade 3-2 contro l’Atletico Catania Viagrande al termine di una gara combattuta, nella quale i neroverdi avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più.

La partita si accende subito: dopo appena due minuti, un cross dalla fascia mette in difficoltà la retroguardia melillese. Ulma respinge di testa, ma la palla finisce a Viegas, che con freddezza porta in vantaggio i padroni di casa. Il Melilli reagisce, alza il baricentro e al 18’ trova l’episodio chiave. Diallo entra in area dopo un filtrante di Frittitta e viene atterrato: l’arbitro indica inizialmente una punizione dal limite, ma dopo il consulto con l’assistente assegna il rigore. Frittitta dagli undici metri non sbaglia e firma l’1-1.

La gioia dura poco: al 22’ una palla persa a centrocampo apre la strada al contropiede dell’Atletico, rifinito da Ricciulli, che riporta avanti la squadra di Galfano. Al 40’ arriva anche la beffa dell’autorete di Ferrini, che sembra indirizzare definitivamente la sfida.

Il Melilli però non molla e al 45’, sugli sviluppi di un corner, capitan Ulma incorna il gol del 3-2 che riapre i giochi prima dell’intervallo.

Nella ripresa i neroverdi scendono in campo con maggiore convinzione, costruendo diverse occasioni per pareggiare. Prima è Diallo a sprecare da posizione favorevole cercando un passaggio invece della conclusione, poi al 20’ Frittitta, su cross di Cristaldi, colpisce di testa a botta sicura, ma il portiere D’Agata devia quanto basta per mandare la palla sul palo.

Il forcing finale del Melilli non basta: l’Atletico Catania si difende con ordine e, dopo quattro minuti di recupero, porta a casa l’intera posta in palio.

Per il Melilli resta l’amarezza di una gara giocata con intensità e carattere, ma decisa da episodi sfavorevoli.