Calcio, il Melilli fa suo il derby contro l’Avola

Un grande Melilli supera il Calcio Avola 1949, con una prova gagliarda portandosi a 33 punti in classifica che non valgono però matematica salvezza. Partita dura nei primi 25’ da ambo le parti, ma a sbloccarla al 29’ è il Melilli, Catania ben servito in corridoio, entra in area, tira la palla viene deviata da un difensore locale, sui piedi di Leonardi che non sbaglia portando gli uomini di Mister Violante in vantaggio.
Primo tempo che si chiude con i neroverdi in vantaggio 1-0. Secondo tempo sempre Melilli sugli scudi, che gioca una grande gara mancando il raddoppio più volte. Dopo 5’ + 1’ di recupero si chiude una delle più belle gare viste al Comunale di Melilli.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni