Calcio, il Melilli presenta Bonfatto e Finocchiaro. Il presidente Russitto: “Stiamo costruendo una stagione di vertice”

Nuovo assetto per l’APD Melilli, che avvia ufficialmente la programmazione della stagione 2026/27 con la presentazione del nuovo direttore generale Alfredo Finocchiaro e del tecnico Bonfatto.

Una scelta che la società definisce strategica per rafforzare la struttura dirigenziale e tecnica in vista del prossimo campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di rendere il progetto sempre più competitivo e strutturato.

A tracciare la linea è il presidente Vincenzo Russitto, che ha illustrato le ambizioni del club per la nuova stagione.

«Stiamo costruendo una stagione di vertice che ci vedrà impegnati nel massimo campionato regionale di Eccellenza – ha dichiarato Russitto – in un girone che dovrebbe vedere, in attesa di ufficialità, squadre di grande valore come Vittoria, Mazzarrone, Leonzio, Atletico Catania, alle quali si aggiungerebbero realtà importanti come Paternò, Acireale e Messina».

Il presidente ha poi sottolineato la scelta dei nuovi innesti dirigenziali e tecnici come passaggio fondamentale nel percorso di crescita del club.

«La scelta di affidarci a un direttore come Alfredo Finocchiaro, che non ha bisogno di presentazioni, e a un tecnico giovane, vincente e capace di proporre un calcio propositivo come Mister Bonfatto, dimostra la volontà della società di essere protagonista nella nuova stagione».

Parallelamente, il club sta lavorando al potenziamento della struttura interna con l’inserimento di nuove figure dirigenziali e tecniche.

«Stiamo inoltre integrando nuovi dirigenti e figure tecniche nella nostra struttura – ha aggiunto Russitto – per migliorare quanto fatto lo scorso anno e continuare a valorizzare il nostro settore giovanile, che rappresenta un patrimonio fondamentale dell’APD Melilli».

Con queste basi, la società neroverde avvia ufficialmente il nuovo ciclo sportivo puntando su organizzazione, competenza e ambizione.