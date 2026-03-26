Calcio, il Melilli sbanca Giarre: salvezza matematica a un passo

Con un rigore di Leonardi e una rete di Catania il Melilli sbanca Giarre. Al Regionale, primo tempo di marca giarrese, molto più propositivo rispetto agli uomini di Mister Violante, che però si difendono con ordine. Al 30’ Giarre vicino al gol con Ankovic, ma un super Genovese risolve togliendo la palla dai piedi all’attaccante. Due minuti dopo palla che sfiora il palo di Genovese, su un altra incursione del Giarre.
Secondo tempo che inizia subito con il Melilli in avanti ed infatti al 2’ Battaglia serve Leonardi che entra in area ma viene abbattuto dal portiere, rigore e gol dello stesso per l’1-0. Al 20’ punizione di D’Amico, di un soffio capitan Ulma non ci arriva. Al 30’ Cristaldi serve Catania che con un colpo di tacco batte il portiere per il 2-0. Al 41’ punizione Giarre con Tosto ma ancora una volta Genovese vola parando.
Dopo 5’ di recupero il Melilli espugna Giarre portandosi ad un punto dalla matematica permanenza nel campionato di eccellenza.
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