Calcio, il Melilli strappa un pari al Palazzolo. Il tecnico Violante: “Bravi i ragazzi a non innervosirsi dopo lo svantaggio”

Una prestazione di carattere e determinazione, macchiata solo dal risultato finale. mister Violante, tecnico dell’APD Melilli, nel post gara contro il Palazzolo ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi ragazzi, pur non nascondendo un pizzico di amarezza per un pareggio che, a suo dire, poteva trasformarsi in una vittoria piena.



“Abbiamo fatto una gran bella partita in un campo difficile, ostico, contro un avversario duro e scorbutico. È stata una gara sporca, ma i ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla. Nonostante lo svantaggio arrivato su un episodio fortuito, non ci siamo disuniti: ci siamo compattati da vera squadra e abbiamo lottato su ogni pallone.”

Il tecnico verde-nero ha sottolineato la forza mentale della squadra, capace di reagire dopo il primo tempo chiuso sotto nel punteggio: “All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di restare tranquilli, perché con quell’atteggiamento ero certo che avremmo ribaltato la partita. Infatti siamo rientrati in campo con grande intensità, trovando subito il pareggio e creando diverse occasioni per passare in vantaggio. Certo, su qualche ripartenza abbiamo rischiato, ma era un rischio da correre.”

La delusione, però, arriva nel finale di gara: “Dispiace aver pareggiato, perché potevamo portare a casa il bottino pieno se in pieno recupero non ci fosse stato annullato un gol per un fuorigioco molto dubbio. Il nostro attaccante era abbondantemente in gioco di almeno un metro.” Nonostante l’episodio contestato, mister Violante guarda avanti con ottimismo e fiducia: “Andiamo avanti a testa alta. Siamo una squadra unita, con tanta voglia di lottare e vincere. Sono sicuro che, mantenendo questo atteggiamento, diremo la nostra in questo campionato.”