Calcio, il Melilli trova il primo sorriso: battuto il Rosmarino

Prima vittoria stagionale per l’APD Melilli, che al Comunale supera con un netto 3–0 il Rosmarino al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Una prestazione convincente, che regala i primi tre punti dell’era Violante: il tecnico, oggi squalificato, ha seguito il match dalla tribuna.

Il Melilli parte fortissimo e già nei primi minuti costruisce almeno quattro occasioni nitide, colpendo due traverse. Il vantaggio arriva al 18’: Capitan Danilo Ulma svetta di testa e firma l’1–0, facendo esplodere il pubblico neroverde.

Il raddoppio non tarda ad arrivare: è il bomber Giovanni Leonardi a siglare il 2–0, premiando l’assedio dei padroni di casa e infiammando di nuovo una tribuna gremita. Il primo tempo si chiude con un Melilli in pieno controllo del gioco.

Nella ripresa la squadra continua a spingere e trova anche il 3–0, annullato però per un fuorigioco molto dubbio. Il Rosmarino prova a rientrare in partita, ma è Barbagallo a negare la rete della bandiera con una grande parata. Da segnalare anche un intervento decisivo di Bonfiglio su Lo Giudice.

Nel secondo tempo arriva anche qualche cambio forzato: Leonardi esce per un colpo al ginocchio e lascia il posto a Frittitta. Dentro anche Gozzo, Ferrini, Sillah e Cristaldi.

La ciliegina sulla torta arriva al 36’: Andrea D’Amico si inventa un eurogol su punizione laterale, beffando Bonfiglio e firmando il definitivo 3–0.

Il Rosmarino tenta una timida reazione nel finale, ma il Melilli non concede nulla e conquista una vittoria netta, meritata e importantissima.

Ora testa alla prossima sfida, ancora al Comunale, contro la Leonzio.