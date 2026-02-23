Calcio, il Melilli vince il derby contro il Palazzolo 4 a 1

Vittoria importante per gli uomini di Mister Violante, quella di oggi al Comunale di Melilli, contro un Palazzolo che era venuto a Melilli per fare punti, ed infatti al 14’ Sousa fa tutto lui fino a titare in porta, portando i ragazzi di Materazzo avanti, Melilli che subisce il colpo ma comnicia a macinare azioni ed al 24’ Leonardi viene atterrato in area da Prattdessus per l’arbitro rigore ed espulsione, da dischetto si incarica del tiro D’Amico ma il portiere para.

Melilli che non si demoralizza ed al 37’ con Gozzo si porta in parità dopo aver sprecato tanto. Si va al riposo sull’1-1.

Nel secondo tempo il Melilli cerca in tutti i modi la vittoria, ma il Palazzolo e la non precisione sotto porta non permettono di farlo, ma al 30’ Leonardi porta in vantaggio il Melilli ed al 37’ e al 46’ Lo Giudice e Catania portano a 4 le marcature. Melilli che si porta a 26 punti e Palazzolo fermo a 20 punti.