Calcio, il Mellili ha esonerato il tecnico Massimo Attardo

Dopo appena due mesi di collaborazione, si interrompe il rapporto tra l’APD Melilli e l’allenatore Massimo Attardo.

La società, attraverso una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore, ha comunicato la decisione di separarsi dal tecnico, ringraziandolo per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel breve periodo alla guida della squadra.

“La dirigenza dell’APD Melilli comunica che da oggi si separano le strade tra la nostra società e mister Massimo Attardo – si legge nella nota –. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro profuso e la grande professionalità dimostrata in questi due mesi. Auguriamo al mister il meglio per il proseguo della sua carriera sportiva e professionale”.

La società non ha ancora reso noto il nome del nuovo tecnico, ma ha annunciato che seguiranno ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni. Fatale la sconfitta di domenica contro la Leonfortese.